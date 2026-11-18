کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ضوابط نحوه محاسبه معدل کتبی دانش‌آموزانی را که دارای درس یا دروس نهایی انتخابی یا افتاده در شهریورماه ۱۴۰۵ بوده‌اند، تعیین و ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، متقاضیان می‌توانند بدون داشتن محدودیت در انتخاب دروس دوره دی ماه ۱۴۰۵ نسبت به انتخاب واحد و شرکت در آزمون درس/دروس مربوطه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش ضوابط نحوه محاسبه معدل کتبی دانش‌آموزانی را که دارای درس یا دروس نهایی انتخابی یا افتاده در شهریورماه ۱۴۰۵ بوده‌اند، تعیین و ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه که در هفتاد و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش در ۱۳ مهرماه ۱۴۰۵ مطرح و به تصویب رسیده است، نتایج آزمون‌های نهایی پایه دوازدهم در نوبت‌های خرداد، شهریور و دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برای فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور در محاسبه معدل کتبی لحاظ خواهد شد.

مطابق مصوبه شماره ۱۰۷۳ شورای عالی آموزش و پرورش، نتایج آزمون‌های درس یا دروس نهایی پایه دوازدهم که در خرداد و شهریورماه برگزار شده و آزمون‌هایی که در دی‌ماه سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، در محاسبه معدل کتبی فارغ‌التحصیلان دوره دوم متوسطه مدارس داخل و خارج از کشور محاسبه خواهد شد.

بند دو مصوبه ۷۱ کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به منظورحفظ آرامش روحی و روانی دانش آموزان وخـانواده هـای آنـان به شرح زیر اصلاح می‌شود:

بنــد دو مصـوبه هفتـاد و یکمین (۷۱) جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش به دانش آموزان (روزانه، بزرگسـال، آموزش از راه دور، ایثارگران و داوطلبان آزاد) اجازه داده می‌شود، بـدون محـدودیت‌های ذکر شـده در بند دو مصوبه ۷۱ کمیسیون معین (تاریخ،۱۴۰۵/۰۷/۱۳) در دی ماه سال تحصـیلی-۱۴۰۶، ۱۴۰۵ نسـبت به انتخاب واحد و شـرکت در آزمون درس/ دروس مربوطه اقدام نمایند.