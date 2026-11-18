کتاب در نگاه رهبر شهید، تنها مجموعه‌ای از صفحات نبود؛ ابزاری ماندگار برای انتقال فرهنگ، پرورش اندیشه و ساختن نسلی آگاه بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، انس با کتاب از سال‌های نوجوانی تا واپسین سال‌های زندگی ایشان از رمان‌های کلاسیک جهان و آثار تولستوی تا کتاب‌های تاریخی، فلسفی، ادبی و خاطرات دفاع مقدس ادامه داشت.

ایشان بار‌ها بر ضرورت گسترش فرهنگ مطالعه تأکید کردند و کتاب را ماندگارترین اثر هنری و حلقه اتصال فرهنگ میان نسل‌ها دانستند.

معرفی و حمایت از آثار ارزشمند در قالب تقریظ‌های سالانه نیز از جلوه‌های این دغدغه فرهنگی بود؛ از جمله کتاب «آب هرگز نمی‌میرد»، روایت ایثار و مجاهدت جانبازی از دیار همدان که مورد توجه و تحسین ایشان قرار گرفت.

رهبر شهید، کتاب‌خوانی را راهی برای سلامت فکری و پرورش نسلی آگاه می‌دانستند، نگاهی فرهنگی که میراث آن، دعوت همیشگی به خواندن، اندیشیدن و آموختن است.