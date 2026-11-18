سردار قاسم رضایی با اشاره به رهنمود‌های حکیمانه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا، اظهار داشت: امروز هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضرورتی راهبردی برای افزایش دقت، سرعت، کیفیت و اثربخشی مأموریت‌های انتظامی است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت‌های موجود در این حوزه را به‌صورت هدفمند در خدمت تأمین امنیت و آرامش جامعه قرار دهیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، در جلسه هوشمندسازی و پیشبرد به‌کارگیری هوش مصنوعی در فراجا افزود: تأکید فرمانده معظم کل قوا بر تقویت همه‌جانبه نیرو‌های حافظ امنیت در ابعاد انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، به‌ویژه ارتقای فناوری‌ها و استفاده هدفمند از هوش مصنوعی در تحلیل داده‌ها، نقشه راهی ارزشمند برای تحول و ارتقای توان عملیاتی فراجا به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: امروز هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ضرورتی راهبردی برای افزایش دقت، سرعت، کیفیت و اثربخشی مأموریت‌های انتظامی است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت‌های موجود در این حوزه را به‌صورت هدفمند در خدمت تأمین امنیت و آرامش جامعه قرار دهیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اینکه هوش مصنوعی می‌تواند نقش مؤثری در پردازش و تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی نیاز‌های عملیاتی، تسهیل تصمیم‌گیری و ارتقای مدیریت مأموریت‌ها داشته باشد، تصریح کرد: تحقق پلیس هوشمند مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مناسب، یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی، ارتقای دانش تخصصی کارکنان و توسعه سرمایه انسانی متناسب با تحولات فناوری است.

سردار رضایی همچنین بر ضرورت پرهیز از اقدامات جزیره‌ای، هم‌افزایی میان بخش‌های تخصصی، شناسایی نیاز‌های واقعی مأموریتی و تدوین برنامه‌های اجرایی و زمان‌بندی‌شده در مسیر توسعه هوش مصنوعی تأکید کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا، مسئولیت مجموعه فراجا را در مسیر ارتقای توانمندی‌های انسانی و فناورانه دوچندان کرده است و باید با عزم سازمانی، نگاه آینده‌نگر و استفاده از ظرفیت نخبگان و متخصصان، گام‌های مؤثر و عملیاتی در مسیر هوشمندسازی پلیس برداشته شود.