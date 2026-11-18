به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، همزمان با رویداد ملی ایران جان ، خراسان شمالی ایران ، پوشش زنده و مستقیم سه پیاده‌روی خانوادگی در سه شهرستان استان از شبکه سراسری ۳ سیما صورت خواهد گرفت.

این اقدام، گامی بزرگ در جهت نمایش پویایی و سلامت جامعه در سطح ملی محسوب می‌شود.

در این رویداد ، علاوه بر حضور گسترده شهروندان بجنورد و شیروان، مردم شهرستان آشخانه نیز در قالب پیاده‌روی‌های پاییزی، حضور خود را در این پوشش زنده ثبت خواهند کرد.

این رویداد همزمان با بهره‌گیری از شرایط جوی مطلوب پاییزی، با هدف ترویج سبک زندگی سالم در سطح استان برگزار می‌شود.