سه رویداد ورزشی خراسان شمالی همزمان از شبکه ۳ سیما به روی آنتن می رود
ویژه برنامه پخش زنده سه رویداد ورزشی خراسان شمالی همزمان از قاب شبکه ۳ سیما میهمان خانه های مخاطبان در سراسر کشور خواهد بود .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، همزمان با رویداد ملی ایران جان ، خراسان شمالی ایران ، پوشش زنده و مستقیم سه پیادهروی خانوادگی در سه شهرستان استان از شبکه سراسری ۳ سیما صورت خواهد گرفت.
این اقدام، گامی بزرگ در جهت نمایش پویایی و سلامت جامعه در سطح ملی محسوب میشود.
در این رویداد ، علاوه بر حضور گسترده شهروندان بجنورد و شیروان، مردم شهرستان آشخانه نیز در قالب پیادهرویهای پاییزی، حضور خود را در این پوشش زنده ثبت خواهند کرد.
این رویداد همزمان با بهرهگیری از شرایط جوی مطلوب پاییزی، با هدف ترویج سبک زندگی سالم در سطح استان برگزار میشود.