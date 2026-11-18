مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های عمرانی، فرهنگی و آموزشی با هدف کاهش سوانح رانندگی و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای همزمان با هفته یادمان قربانیان سوانح رانندگی خبر داد.

ارتقای ایمنی راه‌ها با اجرای برنامه‌های عمرانی و رشد ۲۵۴ درصدی اقدامات آموزشی و فرهنگی در سالجاری دنبال می‌شود

ارتقای ایمنی راه‌ها با اجرای برنامه‌های عمرانی و رشد ۲۵۴ درصدی اقدامات آموزشی و فرهنگی در سالجاری دنبال می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ارسلان شکری در حاشیه عیادت از سانحه دیدگان سوانح جاده‌ای در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه با اشاره به برگزاری این هفته از ۲۳ تا ۲۹ آبان‌ماه و گرامیداشت ۲۴ آبان، روز جهانی یادمان قربانیان سوانح رانندگی اظهار کرد: در این ایام، مجموعه‌ای از اقدامات با محوریت ایمن‌سازی راه‌ها، آموزش و فرهنگ‌سازی و افزایش آمادگی دستگاه‌های امدادی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: اجرای عملیات بهسازی و روکش آسفالت، خط‌کشی محورها، نصب علائم و تابلو‌های هشداردهنده و تجهیزات حفاظتی از جمله اقدامات مستمر راهداری برای ارتقای ایمنی راه‌های استان است.

شکری ادامه داد: حضور در مدارس حاشیه راه‌ها و آموزش دانش‌آموزان، توزیع رایگان کلاه ایمنی میان موتورسواران، آشکارسازی ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی و برگزاری کمیسیون‌های ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این هفته است.

وی همچنین از برگزاری رژه خودرویی و مانور مشترک امداد و نجات جاده‌ای با مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی و عیادت از مصدومان سوانح رانندگی در بیمارستان‌ها خبر داد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تأکید کرد: پیشگیری از سوانح رانندگی نیازمند اقدامات هم‌زمان در حوزه ایمن‌سازی زیرساخت‌ها، آموزش و اصلاح رفتار‌های ترافیکی و تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسئول است و صیانت از جان کاربران جاده‌ای مهم‌ترین اولویت مجموعه راهداری به شمار می‌رود.