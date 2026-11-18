جمعی از بسیجیان و نیرو‌های مسلح از جمله سردار قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین، با حضور در جوار مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان رضوی، در این مراسم، حاضران ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب، بر پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی، پاسداری از آرمان‌های آن و تداوم مسیر ایثار و مقاومت، تأکید کردند.

توسل به ساحت مقدس اهل‌بیت (ع) و قرائت فاتحه و ذکر مصیبت از دیگر برنامه‌های این مراسم در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی بود.