با حضور مردم قدرشناس، پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تشییع و به حاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شاهد، ایثارگران، جامعه کشاورزی و قشر‌های مختلف مردم پیکر پاک شهید گمنام دفاع مقدس در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تشییع شد.

شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) و سر دادن شعار‌های الله اکبر پیکر مطهر این شهید والامقام را تشییع کردند و با آرمان‌های شهیدان گرانقدر تجدید میثاق کردند.

پیکر مطهر این شهید خوشنام پس از تشییع در یادمان شهید گمنام سازمان جهاد کشاورزی خوزستان به خاک سپرده شد.