معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان از افزایش شاخص برخورداری ورزشی استان به ۸۲ و اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، عطاءالله اکبری گفت: از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، توسعه زیرساخت‌های ورزشی با حمایت استاندار در اولویت برنامه‌های عمرانی قرار گرفته و اداره کل ورزش و جوانان از دستگاه‌هایی با اولویت محدود به جمع پنج دستگاه نخست استان در زمینه توجه و تخصیص منابع ارتقا یافته است.

وی با اشاره به تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام ورزشی اظهار کرد: بخشی از طرح‌هایی که طی سال‌های گذشته با پیشرفت فیزیکی ۳۰ تا ۵۰ درصد متوقف مانده بودند، در دو سال اخیر تکمیل و به بهره‌برداری رسیده و اکنون در اختیار مردم و جامعه ورزشی قرار گرفته‌اند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه فضا‌های سرپوشیده ورزشی نیز امسال در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود و تعدادی از طرح‌ها در شهر‌های مختلف برای افتتاح و بهره‌برداری آماده شده‌اند.

اکبری با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته برای توسعه ورزش استان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از محل بودجه استان برای حوزه ورزش و جوانان در نظر گرفته شده که با تجمیع منابع و اعتبارات سایر بخش‌ها، مجموع اعتبارات تخصیصی و پیش‌بینی‌شده این حوزه به حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ورزشی زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که فضا‌های ایجادشده به طور مؤثر در خدمت جوانان، توسعه ورزش و افزایش مشارکت مردم قرار گیرند.