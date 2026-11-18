رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از افزایش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی در کشور، خواستار بازنگری دولت در این تصمیم شد و گفت: خودروهای هیبریدی به علت مصرف سوخت پایین و نقش مؤثر در کاهش آلودگی هوا همانند خودروهای برقی نباید شامل افزایش تعرفه واردات می شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی پیرهادی روز چهارشنبه با تاکید بر ضرورت حمایت از واردات خودروهای برقی و هیبریدی در گفت وگو با خبرنگاران افزود: انتظار می‌رفت همان‌طور که افزایش تعرفه خودروهای برقی متوقف شده است، خودروهای هیبریدی نیز از افزایش تعرفه مستثنی شوند، چراکه این خودروها با مصرف سوخت بسیار کمتر می‌توانند در صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلودگی هوا نقش مؤثری داشته باشند.

وی افزود: هر اندازه مردم و واردکنندگان برای ورود و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی تشویق شوند، زمینه کاهش مصرف سوخت و بهبود شرایط محیط زیست در کشور بیشتر فراهم می‌شود؛ بنابراین افزایش تعرفه این خودروها با سیاست‌های تشویقی در حوزه محیط زیست و مدیریت مصرف انرژی همخوانی ندارد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: افزایش واردات خودروهای برقی و هیبریدی می‌تواند به کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت هوا کمک کند و از این رو لازم است دولت در کاهش تعرفه‌های تعیین‌شده برای واردات خودروهای هیبریدی بازنگری کند.

پیرهادی در ادامه با اشاره به توسعه ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در تهران گفت: زیرساخت‌های شارژ این خودروها نیز در حال گسترش است و برخی شرکت‌های واردکننده حتی امکان نصب تجهیزات شارژ خانگی را برای خریداران فراهم می‌کنند.

وی افزود: با توجه به توسعه زیرساخت‌های شارژ و فراهم شدن امکان استفاده از تجهیزات خانگی، موضوع تأمین زیرساخت نباید مانعی برای حمایت از ورود و استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی باشد.

پیرهادی در ادامه خواستار اقدام دولت برای بازنگری در تعرفه واردات خودروهای هیبریدی شد تا با افزایش واردات، زمینه استفاده بیشتر از این خودروها و بهره گیری از ظرفیت آنها در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا فراهم شود.

این عضو شورای شهر تهران یکی دیگر از اقدامات مهم در کاهش آلودگی هوا را از رده خارج شدن خودروها، کامیون ها و موتورسیکلت های فرسوده برشمرد و گفت: با وجود تلاش های صورت گرفته تا نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و اهتمام در این خصوص از موضوعات بسیار مهم و حائز اهمیت است.