به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،به گفته‌ی رئیس جهاد کشاورزی روانسر: پیش‌بینی می‌شود کشاورزان روانسری امسال حدود ۶۰ کیلوگرم زعفران برداشت کنند.

در سال زراعی جاری ۱۵ هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت زعفران رفته .

سال گذشته از پنج هکتاراز مزرعه‌ی زیر کشت زعفران این شهرستان ۳۰ کیلو گرم محصول برداشت شد.

رئیس جهاد کشاورزی روانسر ادامه داد: زعفران تولیدی روانسر از کیفیت و مرغوبیت بالایی برخوردار است و با توجه به شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های کشاورزی منطقه، توسعه کشت این محصول در دستور کار است

ویسی افزود : پرداخت تسهیلات بانکی کم‌بهره برای تشویق بهره‌برداران و گسترش سطح زیر کشت این محصول را از جمله برنامه‌های حمایتی جهاد کشاورزی برای توسعه‌ی کشت زعفران این محصول ارزشمند و کم آب بر در روانسر دانست