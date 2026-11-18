به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تصویربرداری فصل دوم مجموعه تلویزیونی «اسباب زحمت»، که از تهران آغاز شده، تاکنون به ۳۰ درصد رسیده و گروه تولید همچنان در این شهر مستقر است.

فصل دوم «اسباب زحمت» با حضور بازیگران فصل نخست و چهره‌های جدید مقابل دوربین رفته است. در فصل نخست این مجموعه، سعید آقاخانی، حسن معجونی، عباس جمشیدی‌فر، کمند امیرسلیمانی، عاطفه باقری، دریا آقاخانی، نیما هوشمند و کیاشاه تنگستانی‌پور ایفای نقش کردند.

سعید نعمتی، امیر غفارمنش و امیرحسین صدیق به جمع بازیگران فصل دوم «اسباب زحمت» اضافه شدند.

در فصل دوم، ماجرا‌های احمدآقا، صادق، ناصر خان و خانواده‌هایشان با اتفاقات و دردسر‌های تازه‌ای ادامه پیدا می‌کند. سفر شخصیت‌های اصلی به شهر‌های مختلف نیز موقعیت‌های جدیدی را برای روایت داستان و شکل‌گیری ماجرا‌های طنز فراهم می‌کند.

این مجموعه تلویزیونی به سفارش مرکز سیمافیلم تولید می‌شود.

مجموعه «کوچه اقاقیا» به کارگردانی رضا عطاران، از شنبه ۳۰ آبان از شبکه تهران پخش می‌شود.

این مجموعه کمدی - درام به نویسندگی رضا عطاران، سروش صحت و علیرضا مسعودی ساخته شده و بازیگرانی، چون زنده‌یاد منوچهر نوذری، علی صادقی، رضا عطاران، افشین سنگ‌چاپ، رضا شفیعی‌جم، مجید صالحی، شقایق دهقان و روشنک عجمیان در آن ایفای نقش کرده‌اند.

داستان این مجموعه درباره «نصرت خان تهرانی»، مردی پا به سن گذاشته است که در خانه قدیمی خود زندگی می‌کند. همسر او «گلنسا» چند سال پیش فوت کرده، اما مدتی است که شب‌ها به خواب او می‌آید و درباره مسائل مختلف با او صحبت می‌کند. این رؤیا‌ها باعث نگرانی فرزندان او نسبت به سلامتی پدر و دور هم جمع شدن آنها در خانه پدری می‌شود و ماجرا‌های طنزی را رقم می‌زند.

این مجموعه ۹۰ قسمتی، هر شب ساعت ۱۹ به مدت ۳۰ دقیقه پخش می‌شود.