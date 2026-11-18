معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از ایستگاه ریلی و پایانه مرزی رازی، ظرفیت‌های بارگیری و تخلیه کالا و روند توسعه زیرساخت‌های این مجموعه را بررسی و بر ضرورت رفع ایستایی در مرز، روان‌سازی جریان کالا و بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمد دهقان با اشاره به نقش راهبردی توسعه زیرساخت‌های ریلی رازی در افزایش سهم استان از ترانزیت و تسهیل تجارت خارجی، تسریع رویه‌های گمرکی، کاهش زمان توقف کامیون‌ها، ارتقای امکانات پایانه، استقرار دستگاه ایکس‌ری ریلی و توسعه فضای اداری گمرک را از جمله ضرورت‌های بهبود عملکرد این مرز برشمرد.

در نشست مشترک با مسئولان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی نیز مهم‌ترین چالش‌های مبادلات تجاری بررسی و تصمیمات اجرایی لازم برای رفع موانع زیرساختی، تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل، تسریع در مبادلات تجاری و ارتقای ظرفیت‌های عملیاتی و نظارتی پایانه مرزی رازی اتخاذ شد.