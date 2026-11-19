به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در این مدت ۱۱۱ مورد بازرسی از کارگاه‌های پرخطر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ۷۷ مورد بازرسی از کارگاه‌های پرخطر معدنی و ۴۴۱ مورد بازرسی از کارگاه‌های صنعت ساختمان استان انجام شده است.

شایان رئوف پور افزود: این بازرسی‌ها برای صیانت از نیروی کار و پیشگیری از بروز حوادث در کارگاه‌های پرخطر به‌طور مستمر انجام می‌شود.

وی درباره آموزش ایمنی در کارگاه‌ها گفت: برای جلوگیری از وقوع حادثه‌های ناشی از کار و ارتقای فرهنگ ایمنی، دوره‌های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان کارگاه‌های ساختمانی و واحد‌های تولیدی و صنعتی برگزار می‌شود.

وی هدف از این دوره‌ها را، آشنایی با ضوابط و مقررات ایمنی و توانمندسازی کارگران و کارفرمایان در محیط‌های کاری عنوان کرد.