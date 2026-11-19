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۲هزار و ۲۱۴ مورد بازرسی از کارگاههای مختلف خراسان شمالی در ششماهه اول سال جاری انجام شد که این بازرسیها با هدف نظارت بر حسن اجرای قانون کار در سطح کارگاههای استان صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در این مدت ۱۱۱ مورد بازرسی از کارگاههای پرخطر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، ۷۷ مورد بازرسی از کارگاههای پرخطر معدنی و ۴۴۱ مورد بازرسی از کارگاههای صنعت ساختمان استان انجام شده است.
شایان رئوف پور افزود: این بازرسیها برای صیانت از نیروی کار و پیشگیری از بروز حوادث در کارگاههای پرخطر بهطور مستمر انجام میشود.
وی درباره آموزش ایمنی در کارگاهها گفت: برای جلوگیری از وقوع حادثههای ناشی از کار و ارتقای فرهنگ ایمنی، دورههای آموزشی برای کارگران و کارفرمایان کارگاههای ساختمانی و واحدهای تولیدی و صنعتی برگزار میشود.
وی هدف از این دورهها را، آشنایی با ضوابط و مقررات ایمنی و توانمندسازی کارگران و کارفرمایان در محیطهای کاری عنوان کرد.