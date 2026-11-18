نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با اعضا کمسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، تعیین رهبری را محور همبستگی جامعه دانست و خواستار تمرکز مسئولان بر مطالبات مشترک، حل مشکلات اقتصادی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،نماینده ولی‌فقیه در مازندران در دیدار با اعضا کمسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، تعیین رهبری را محور همبستگی جامعه دانست و خواستار تمرکز مسئولان بر مطالبات مشترک، حل مشکلات اقتصادی شد.

آیت‌الله محمدی‌لائینی در دیدار با مسئولان با اشاره به حضور مردم در صحنه و پیروزی رزمندگان اظهار کرد: حضور خیابانی مردم و پیروزی‌های رزمندگان، امید را در جامعه زنده کرد و به یکی از عوامل وحدت و همبستگی تبدیل شد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به شکل‌گیری تفاهم‌نامه هفت‌ماده‌ای مذاکرات گفت: این چارچوب ۸۰درصد خواسته‌های کشور را تامین می‌کند، اما بدعهدی آمریکا مانع اجرای تعهدات شده است.

آیت‌الله لائینی همچنین با تاکید بر ضرورت پیگیری خونخواهی امام شهید، ترامپ و نتانیاهو را از محور‌های مسئولیت در این زمینه دانست و بر لزوم حفظ مطالبه انتقام تأکید کرد.

وی با اشاره به مدیریت امور کشور در شرایط جنگی و تردد حدود ۲۰ میلیون مسافر و شناور، تأمین ارزاق، سوخت و امنیت را از جمله موضوعاتی دانست که در مدیریت کشور دنبال شده است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه، کاهش ازدواج و نرخ تولد، آسیب‌های اجتماعی و مسائل مربوط به عفاف و حجاب را از موضوعات مهم جامعه برشمرد و گفت: نباید این مسائل را دست‌کم گرفت چراکه تضعیف ایمان می‌تواند بر سایر حوزه‌های اجتماعی نیز تأثیر بگذارد.

آیت‌الله لائینی با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس، خواستار توجه جدی به مشکلات معیشتی اقشار کم‌برخوردار شد و افزود: عملکرد مسئولان در حوزه رفاه و اقتصاد با وضعیت زندگی مردم سنجیده می‌شود و مشکلات معیشتی باید در اولویت حل‌وفصل قرار گیرد.

او همچنین با انتقاد از وابستگی قیمت کالا‌های داخلی به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، پرسید: چرا باید قیمت کالا‌های تولید داخل تا این اندازه به دلار وابسته باشد؟ چرا با وجود فشار‌های اقتصادی بر کشور‌های عربی، وضعیت اقتصادی ما نیز با مشکل مواجه است؟ باید در سیاست‌های قیمت‌گذاری و مصوبات مرتبط بازنگری شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان از مسئولان خواست در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مصالح عمومی، به‌جای ملاحظات انتخاباتی، حل مشکلات مردم را در اولویت قرار دهند و برای اصلاح امور، شجاعانه مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرند