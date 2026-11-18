استاندار آذربایجان‌غربی با ابراز خرسندی از میزبانی رویداد بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، جایگاه معنوی و اجتماعی استان را حاصل ولایت‌مداری، همبستگی مردم و وحدت اقوام و ادیان دانسته و بر اهمیت این اجلاس در معرفی ظرفیت‌های استان تأکید کرد.

رحمانی:آذربایجان‌غربی به محور ولایت‌مداری، وحدت و امنیت کشور تبدیل شده است

رحمانی:آذربایجان‌غربی به محور ولایت‌مداری، وحدت و امنیت کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی در آیین افتتاحیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، افزود: آذربایجان‌غربی امروز به تراز جدیدی از امنیت و انسجام رسیده و به عاملی برای تأمین امنیت کشور تبدیل شده که با تلاش رزمندگان و همراهی و وحدت مردم محقق شده است.

وی همچنین با اشاره به تلاش دشمنان برای تبدیل تفاوت‌های قومی و مذهبی به اختلاف و تخاصم، خاطرنشان کرد: مردم آذربایجان‌غربی با حفظ همدلی و همبستگی، نشان دادند که وحدت حول محور ارزش‌های دینی و ملی، پشتوانه اصلی امنیت و اقتدار استان است.

استاندار آذربایجان‌غربی به جلوه‌های وحدت در مسیر خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی نیز اشاره کرده و افزود: حضور موکب‌های اهل سنت و همچنین آشوریان و ارامنه در کنار دیگر موکب‌های مردمی، جلوه‌ای روشن از ارادت مشترک پیروان اقوام و ادیان مختلف به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

رحمانی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان و شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه رهبر شهید، اضافه کرد: مردم آذربایجان‌غربی پیرو مکتب اباعبدالله الحسین (ع) و رهبر شهید خود هستند و وفاداری و همراهی خود را در عرصه‌های مختلف، از جمله حضور در تجمعات شبانه و صحنه‌های دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته‌اند.

وی در پایان، میزبانی اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی را توفیقی ارزشمند برای استان دانسته و با اشاره به ظرفیت‌های گسترده و شکوفانشده آذربایجان‌غربی، افزود: روند بهره‌گیری از این توانمندی‌ها آغاز شده و استمرار وحدت، همدلی و انسجام مردم می‌تواند زمینه‌ساز شتاب توسعه و پیشرفت استان باشد.