به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما،محسن پرویز، عضو هیئت مؤسس و هیئت امنای انجمن قلم ایران، در آیین اختتامیه بیست‌وچهارمین جشنواره قلم زرین، با اشاره به تاریخچه شکل‌گیری انجمن قلم ایران و فعالیت‌های آن گفت: برخی از برگزیدگان جشنواره ممکن است با روند شکل‌گیری انجمن و فعالیت‌هایی که در سال‌های گذشته انجام داده است، آشنایی کمتری داشته باشند؛ از این رو، لازم است به‌اختصار به بخشی از این فعالیت‌ها اشاره کنم.

وی با بیان اینکه ایده تشکیل انجمن قلم ایران در شرایطی شکل گرفت که تشکل رسمی و قانونی فراگیری برای نویسندگان و شاعران بزرگسال وجود نداشت، افزود: در آن زمان، انجمن‌هایی در بخش‌های مختلف ادبیات فعالیت می‌کردند، اما تشکلی که نویسندگان، شاعران و پژوهشگران حوزه ادبیات را در کنار یکدیگر گرد آورد، وجود نداشت و انجمن قلم ایران با چنین هدفی شکل گرفت.

عضو هیئت مؤسس انجمن قلم ایران با اشاره به تلاش چهره‌های فرهنگی و ادبی برای تأسیس این انجمن گفت: همه کسانی که در شکل‌گیری انجمن تلاش کردند، الزاماً عضو هیئت مؤسس نبودند. استاد سرشار از اعضای هیئت مؤسس در این جلسه حضور دارند، اما افراد دیگری نیز نقش مهمی در این مسیر داشتند؛ از جمله مرحوم طاهره صفارزاده که شاعری انقلابی، همراه و پشتیبان انقلاب و شخصیتی فاضل و باسواد بود و حمایت‌هایش به ما دلگرمی داد.

پرویز با یادآوری نام برخی از چهره‌های درگذشته ادبیات انقلاب اسلامی ادامه داد: مرحوم نصرالله مردانی، شاعر بزرگ و انقلابی، از اعضای مؤسس انجمن بود و همراهی و کمک بسیاری در این مسیر داشت. مرحوم حمید سبزواری نیز از جمله شخصیت‌هایی بود که حضور و تلاش‌هایش در شکل‌گیری و فعالیت انجمن مؤثر بود. این بزرگان در آن روز‌ها کمک‌کار ما بودند و بخشی از شکل‌گیری انجمن را مدیون همراهی آنان هستیم. متأسفانه امروز بسیاری از این چهره‌ها را در کنار خود نداریم و شاید نتوانسته باشیم جایگزین‌هایی در تراز آنان پرورش دهیم.

وی در ادامه به برخی اقدامات انجمن قلم ایران در حمایت از نویسندگان و شاعران اشاره کرد و گفت: یکی از کار‌های برجسته انجمن در گذشته، تلاش برای کاهش فاصله میان تهران ، استان‌ها و شهرستان‌ها بود. افرادی که در تهران زندگی می‌کنند، به امکانات آموزشی، کلاس‌ها، ناشران و فرصت‌های مختلف دسترسی بیشتری دارند، اما شرایط برای فعالان ادبی در شهرستان‌ها به این شکل نیست.

پرویز طرح «فرصت برابر» را از اقدامات مهم انجمن در این زمینه دانست و افزود: با اجرای این طرح، زمینه حضور استادان توانمند و باتجربه از تهران در شهرستان‌ها فراهم می‌شد تا کارگاه‌ها و کلاس‌های آموزشی، به‌ویژه در حوزه داستان‌نویسی، برگزار کنند. استاد سرشار و احمد شاکری از جمله چهره‌هایی بودند که در این زمینه فعالیت داشتند و استادان دیگری نیز با حضور در شهرستان‌ها به فراهم شدن فرصت‌های آموزشی برای علاقه‌مندان کمک کردند.

عضو هیئت مؤسس و هیئت امنای انجمن قلم ایران، حمایت از انتشار آثار نویسندگان تازه‌کار را از دیگر اقدامات انجمن برشمرد و گفت: یکی دیگر از کار‌های مهم، پیگیری چاپ آثار نوقلمان بود؛ زیرا ناشران معمولاً برای انتشار آثار نویسندگانی که هنوز شناخته‌شده نبودند، سرمایه‌گذاری نمی‌کردند. انجمن در این زمینه وارد عمل شد و از انتشار آثار آنان در حوزه شعر و داستان حمایت کرد. برخی از افرادی که امروز صاحب‌نام هستند و حتی جوایز ادبی بزرگی دریافت کرده‌اند، نخستین آثارشان در دوران نوقلمی با حمایت انجمن منتشر شده است.

وی همچنین به پیگیری انجمن برای برخورداری نویسندگان و شاعران از درجه هنری اشاره کرد و گفت: تا سال‌های دهه ۱۳۸۰، در برخی حوزه‌های هنری به افراد صاحب‌تجربه‌ای که مدرک دانشگاهی نداشتند، گواهی درجه هنری اعطا می‌شد که از نظر قانونی معادل مدرک دکتری محسوب می‌شد و دارندگان آن می‌توانستند از مزایای این مدرک بهره‌مند شوند؛ اما این امکان شامل نویسندگان و شاعران نمی‌شد.

پرویز ادامه داد: انجمن قلم ایران این موضوع را پیگیری کرد و زمینه برخورداری نویسندگان و شاعران از درجه هنری فراهم شد. بسیاری از شاعران و نویسندگان برجسته کشور، تحصیلات دانشگاهی مرتبط با حوزه فعالیت هنری خود ندارند و این مسئله در میان هنرمندان نیز طبیعی است. با پیگیری انجمن، این امکان فراهم شد که آنان نیز مانند هنرمندان دیگر از این امتیاز برخوردار شوند.