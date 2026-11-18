فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: بیش از چهار هزار برنامه به مناسبت هفته بسیج با شعار محوری بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور در نشست با اصحاب رسانه در تشریح برنامه هفته بسیج افزود: بسیج متعلق به همه مردم است و هر ایرانی یک بسیجی است؛ بنابراین همه باید در صحنه حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به آغاز هفته بسیج از روز ۲۹ آبان افزود: امیدآفرینی و مردمی بودن، دو ویژگی برجسته برنامه‌های امسال بسیج است و تلاش کرده‌ایم بخش قابل توجهی از برنامه‌ها را به سمت تجمعات شبانه و فعالیت‌های مردمی سوق دهیم.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با تأکید بر اینکه مقابله با دشمن تنها به عرصه جنگ سخت محدود نمی‌شود، اظهار کرد: امروز علاوه بر جنگ سخت، در عرصه جنگ نرم نیز با دشمن مواجه هستیم و باید تولیدات فرهنگی و رسانه‌ای خود را به سمتی هدایت کنیم که بتوانیم تلاش‌ها و توطئه‌های دشمن را خنثی کنیم.

سردار سرتیپ پاسدار شاهوارپور با اشاره به پیش‌بینی ۱۱ قرارگاه برای اجرای برنامه‌های هفته بسیج در استان گفت: روزشمار هفته بسیج از روز جمعه و با حضور حلقه‌های صالحین در نماز جمعه آغاز می‌شود و در مجموع بیش از چهار هزار برنامه در سراسر استان خوزستان تدارک دیده شده است.

وی اظهار کرد: آیین رونمایی از پوستر شعار هفته بسیج، برپایی میز‌های خدمت، افتتاح طرح‌های بسیج سازندگی، برگزاری رزمایش کمک‌های مؤمنانه، تکریم خانواده‌های معظم شهدا، همایش بانوان تمدن‌ساز، پیاده‌روی خانوادگی، یادواره‌های شهدا، مسابقات ورزشی و اجرای گروه‌های سرود و تئاتر از جمله برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان با اشاره به فرهنگ عاشورایی ملت ایران تصریح کرد: ما ملتی هستیم که فرهنگمان برگرفته از فرهنگ عاشوراست و بر همین اساس، سازش با دشمن را نمی‌پذیریم.

سردار سرتیپ پاسدار شاهوارپور با بیان اینکه جنگ سختی‌ها و دشواری‌های خاص خود را دارد، گفت: امروز عده‌ای در داخل کشور به بلندگوی دشمن تبدیل شده‌اند، اما باید توجه داشته باشیم که مدیریت شرایط از دستگاه‌های دولتی آغاز می‌شود؛ از مدیریت مصرف بنزین و سوخت گرفته تا برق و آب.

وی با تأکید بر اهمیت افزایش تاب‌آوری جامعه افزود: این جنگ، جنگ تاب‌آوری است و هر طرفی که تاب‌آوری بیشتری داشته باشد، می‌تواند در برابر فشار‌ها مقاومت کند. امروز باید ظرفیت تاب‌آوری را افزایش دهیم و مردم نیز همچون گذشته پای کار باشند.

فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان در پایان با اشاره به وضعیت تأمین کالا‌های اساسی خاطرنشان کرد: در زمینه اقلام اساسی کمبودی وجود ندارد و با اتکا به همراهی مردم و مدیریت شرایط، ان‌شاءالله دشمن را شکست خواهیم داد.