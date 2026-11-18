نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت تقویت جایگاه خرمای ایران در بازار‌های جهانی تصریح کرد: افزایش بهره وری و بکارگیری روش‌های نوین و به ویژه توسعه صنایع تکمیلی نیاز اساسی صنعت خرمای ایران است.



به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پیام باقری امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ در حاشیه برگزاری هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرما و صنایع وابسته در بوشهر، ظرفیت‌های اقتصادی خرمای ایران را چندین برابر فعالیت‌های فعلی خواند و با اشاره به اهمیت تقویت حضور در بازار‌های جهانی اظهار داشت: برای تقویت جایگاه خرمای ایران در بازار‌های صادراتی باید به سمت فرآوری بیشتر و توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی حرکت کنیم تا ارزش افزوده این محصول افزایش یابد و درآمد ارزی بیشتری برای کشور ایجاد شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر ضرورت رقابت‌پذیر کردن بخش تولید و صادرات خرما افزود: همه ارکان اقتصاد کشور اعم از بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و دولت باید برای افزایش رقابت‌پذیری این حوزه تلاش کنند.

وی با انتقاد از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های پرتعداد در زمینه فعالیت‌های تجاری تصریح کرد: فعالان صنعت خرما نباید درگیر تعدد بخشنامه‌ها، تصمیم‌های ناگهانی و مقرراتی شوند که مانع فعالیت اقتصادی و صادراتی آنهاست؛ چراکه در برخی موارد سرعت صدور بخشنامه‌ها از روند خلق ثروت در اقتصاد بیشتر شده است.

باقری یکی دیگر از موانع جدی صادرات خرما را موضوع رفع تعهد ارزی عنوان کرد و گفت: برخی محصولات صادراتی که برای کشور ارزآوری دارند، باید از مقررات سخت‌گیرانه رفع تعهد ارزی مستثنی شوند تا این مقررات به جای محدود کردن فعالیت‌های تجاری، زمینه توسعه صادرات را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره تولید و صادرات خرما بیان کرد: سرمایه در گردش باید در اختیار فعالانی قرار گیرد که به توسعه و استمرار زنجیره تولید، تکمیل صنایع تبدیلی و گسترش فعالیت‌های صنعتی این بخش کمک می‌کنند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب در نخلستان‌ها تأکید کرد و گفت: حرکت به سمت روش‌های نوین و هوشمندسازی آبیاری در بخش کشاورزی یک ضرورت است؛ زیرا در شیوه‌های سنتی بخش قابل توجهی از منابع آب هدر می‌رود.

باقری افزود: تداوم روش‌های سنتی آبیاری می‌تواند به‌تدریج کیفیت و توان تولید محصول را کاهش دهد و در نهایت به مهاجرت کشاورزان، تغییر کاربری نخلستان‌ها و خروج بخشی از تولیدکنندگان از این حوزه منجر شود.

وی حمایت از کشاورزان را ضروری دانست و اظهار کرد: کشاورزان از زحمتکش‌ترین و در عین حال از اقشار کم‌برخوردار در چرخه اقتصادی کشور هستند و حمایت از این قشر و تقویت بخش کشاورزی باید در دستور کار همه دستگاه‌ها و ارکان اقتصادی قرار گیرد.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه و فعالان انجمن ملی خرمای ایران گفت: انجمن ملی خرما در میان انجمن‌های اتاق بازرگانی عملکرد برجسته‌ای داشته و برای ارتقای جایگاه این محصول و پیگیری مسائل فعالان این حوزه تلاش کرده‌است.

باقری همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح نرخ پایه صادراتی خرما اظهار کرد: در نشست‌هایی با مسئولان گمرک، موضوع اشتباه در محاسبات نرخ پایه صادراتی مطرح و برای اصلاح آن پیگیری‌هایی انجام شد.

هشتمین نمایشگاه بین‌المللی خرمای ایران تا ۲۹ آبان در بوشهر ادامه می یابد.