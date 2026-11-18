به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حسین سپه‌وند در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان موفق به کشف و توقیف یک‌دستگاه کامیون ایسوزو حامل ۶ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در محور‌های مواصلاتی شهرستان خرم‌آباد شدند.

وی با بیان اینکه این محموله در جریان تردد در محور‌های مواصلاتی استان شناسایی و توقیف شده است، افزود: راننده پس از تشکیل پرونده برای پیگیری‌های قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

وی تأکید کرد: پلیس امنیت اقتصادی با برخورد قاطع با تمامی متخلفان و عوامل مخل امنیت اقتصادی، از تمامی توان خود برای پیشگیری از این نوع جرایم استفاده خواهد کرد.