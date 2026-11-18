مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، آموزش و توسعه مشارکت‌های مردمی مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از روند شکل‌گیری جایزه ملی شهید سلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرتضی خدمتکار مدیرکل توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن وزارت ارشاد با اعلام این خبر گفت: شورای سیاست‌گذاری این جایزه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسین سلیمانی فعالیت خود را آغاز کرده و در آستانه برگزاری دومین جلسه این شورا هستیم.

وی افزود: در فاصله برگزاری نخستین و دومین جلسه شورای سیاست‌گذاری، کمیته‌های مرتبط جلسات متعددی را با هدف آماده‌سازی ساختار‌های اجرایی، طراحی سازوکار‌های پایش و شناسایی واجدان شرایط و همچنین تدوین فرایند انتخاب و ارزیابی نامزد‌های این جایزه برگزار کرده‌اند.

خدمتکار آرانی با تأکید بر اهمیت برگزاری نخستین دوره جایزه ملی شهید سلامی بیان کرد: از آنجا که این رویداد برای نخستین بار برگزار می‌شود، دغدغه و حساسیت زیادی نسبت به نحوه اجرا و کیفیت برگزاری آن وجود دارد. تلاش ما این است که این رویداد مبارک که به نام سردار شهید سلامی حافظ کل قرآن مزین شده است، به بهترین شکل ممکن برگزار شود.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تلاش می‌کنیم مقدمات و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این جایزه تا پایان سال جاری فراهم شود تا مطابق برنامه‌ریزی انجام‌شده، در دهه سوم خردادماه سال آینده، آیین پایانی این رویداد برگزار و برگزیدگان جایزه ملی شهید سلامی معرفی و تجلیل شوند.