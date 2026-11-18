مشکل رجیستری تلفن‌های همراهی که در دوره جنگ تحمیلی سوم اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی و در شرایط اضطرار، بدون کد ساتا از گمرک ترخیص شده بودند، پس از چند ماه پیگیری برطرف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اخبار گممرکی - اقتصادی گمرک ایران؛ این گوشی‌ها با وجود ترخیص فیزیکی از گمرک، به دلیل ارتباط فرآیند رجیستری در سامانه همتا با دریافت کد ساتا، امکان فعال‌سازی و ورود به چرخه عرضه را نداشتند.

برهمین اساس در جریان پیگیری دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت، آمار محموله‌ها استخراج و پس از مکاتبه با گمرک ایران، خروج این گوشی‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی تأیید شد.

براساس اعلام گمرک در نهایت، با انجام اقدامات لازم در مسیر ترخیص بدون انتقال ارز، بانک مرکزی برای این دسته از گوشی‌ها کد ساتا صادر کرد و مانع تکمیل فرآیند رجیستری و فعال‌سازی آنها در سامانه همتا برطرف شد موضوعی که پس از حدود ۵ تا ۶ ماه بلاتکلیفی به نتیجه رسید و اکنون امکان عرضه گوشی‌های مذکور در بازار فراهم شده است.