به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآیین تجلیل و تکریم پیشمرگان مسلمان کرد در مهاباد با تأکید بر ضرورت اجرای توافقات امنیتی ایران و عراق گفت: گروه‌های مسلح ضدانقلاب مستقر در اقلیم کردستان عراق باید خلع سلاح شوند و منطقه را ترک کنند و اعضایی هم که مرتکب جرم و جنایت نشده‌اند، می‌توانند با دریافت امان‌نامه به کشور بازگردند و خود را به مراجع قانونی معرفی کنند.

سردار روح‌الله نوری با اشاره به تحولات امنیتی منطقه و توافقات صورت‌گرفته میان جمهوری اسلامی ایران و عراق، افزود: بر اساس این توافقات، مسئولیت حفاظت از مقر‌ها و شخصیت‌های حزب منحله دموکرات ایران به اتحادیه میهنی کردستان عراق واگذار شده و این گروه همچنان در چارچوب توافقات امنیتی، تحت محدودیت قرار دارد.

وی با دعوت از اعضای گروه‌های مسلح معاند برای بازگشت به کشور، تصریح کرد: مدت‌هاست اعلام کرده‌ایم افرادی که خواهان بازگشت هستند، می‌توانند با دریافت امان‌نامه به کشور بازگردند و خود را به وزارت اطلاعات یا مراجع انتظامی معرفی کنند تا پرونده آنان در چارچوب قانون بررسی شود.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه اظهارداشت: افرادی که مرتکب جرم و جنایت نشده و دستشان به خون فرزندان ایران اسلامی آلوده نیست، می‌توانند از مسیر قانونی تعیین تکلیف شوند؛ اما کسانی که مرتکب جنایت شده‌اند، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

سردار نوری با تأکید بر ضرورت خلع سلاح گروه‌های مسلح معاند و خروج آنان از اقلیم کردستان عراق گفت: این موضوع در توافقات امنیتی با دولت عراق پیش‌بینی شده و باید اجرایی شود.

وی درادامه با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی اظهارکرد: انقلاب اسلامی با رهبری امام راحل، معادلات و اندیشه‌های سیاسی حاکم بر جهان را به چالش کشید، اما دشمنان از همان ماه‌های نخست پیروزی انقلاب دست به توطئه زدند و جنگ تحمیلی را بر ملت ایران تحمیل کردند.

او همچنین با تجلیل از رهبر شهید انقلاب، نقش ایشان را در تعمیق و گسترش انقلاب اسلامی و تقویت جبهه مقاومت در منطقه مهم دانست و حضور گسترده مردم در صحنه‌های دفاع از کشور را نشانه‌ای از تداوم راه امام و شهدا توصیف کرد.

جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تحولات اخیر منطقه، از کاهش اقتدار آمریکا و تضعیف موقعیت این کشور در غرب آسیا سخن گفت و تأکید کرد: حضور و توانمندی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، نقش مهمی در مقابله با تهدید‌ها و دفاع از امنیت کشور دارد.

سردار نوری در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای منطقه، بر تداوم راه آنان و تحقق آرمان‌های آزادی‌خواهانه، دفاع از مظلومان و حفظ استقلال و امنیت کشور تأکید کرد.