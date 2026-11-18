به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان از آغاز برداشت زیتون روغنی در این منطقه خبر داد و گفت: ۶۸۵ هکتار از اراضی کشاورزی جنوب کرمان به کشت زیتون اختصاص دارد که سالانه یک‌هزار و ۲۵ تن محصول از این سطح برداشت می‌شود.

صادق حسین‌زاده افزود: برداشت زیتون روغنی در جنوب کرمان از نیمه دوم مهرماه آغاز شده و تا پایان آذرماه ادامه دارد و این محصول یکی از ظرفیت‌های مهم بخش باغبانی منطقه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت سطح زیر کشت و میزان تولید زیتون در جنوب کرمان افزود: از مجموع ۶۸۵ هکتار باغ زیتون در منطقه، ۶۶۷ هکتار بارور و ۱۸ هکتار نابارور است و متوسط عملکرد این محصول حدود سه تن در هکتار برآورد می‌شود

حسین‌زاده با اشاره به تنوع ارقام زیتون کشت‌شده در جنوب کرمان عنوان کرد: ارقام روغنی، اربکین، کرونایکی و دزفولی از جمله ارقام مورد کشت در باغات منطقه هستند که متناسب با شرایط اقلیمی و نوع بهره‌برداری انتخاب شده‌اند.