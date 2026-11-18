امروز ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ مراسم تشییع پیکر آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، مرجع عالیقدر تشیع، با حضور گسترده علما، روحانیون، طلاب و اقشار مختلف مردم در قم برگزار شد. در این مراسم جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای جامعه مدرسین حوزه‌های علمیه، استادان و فضلای حوزه، شاگردان این مرجع فقید و طلاب غیرایرانی جامعه المصطفی العالمیه حضور دارند و پیکر ایشان را در مسیر تعیین‌شده همراهی می‌کنند. همزمان با حرکت جمعیت، مداحان و ذاکران اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) با نوحه‌خوانی و مرثیه‌سرایی، در سوگ ارتحال این مرجع عالیقدر به ذکر مصیبت می‌پردازند و فضای مراسم با عزاداری و سوگواری همراه است.

عکاس : امیر حسین شاه قلی