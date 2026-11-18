همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در مراسمی از ۳ عنوان کتاب سه نویسنده شاهرودی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این کتاب‌ها شامل «حال خوب» نوشته عصمت امیری، مجموعه شعر کلاسیک «شعر از تو شروع شد» نوشته شکیبا غفاریان و کتاب دو جلدی «مجموعه داستان‌های نیلا» بود.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، بخش کتاب رضوی در کتابخانه عمومی کودک و نوجوان شاهرود راه اندازی شد.

مرتضی احمدیان دبیر کانون‌های خدمت رضوی شاهرود گفت: در این بخش ۳۰۰ عنوان کتاب با موضوع امام رضا (ع) ویژه گروه سنی کودک و نوجوان گردآوری شده است.