نخستین نشست کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با محوریت بررسی الگوی توسعه سکونتگاه‌های جدید در نوار ساحلی جنوب برگزار شد؛ طرحی که با هدف پیوند دادن ظرفیت‌های اقتصادی سواحل به نظام اسکان جمعیت و کاهش تمرکز فعالیت‌ها در تهران و البرز تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بررسی طرح توسعه یکپارچه سکونتگاه‌های جدید در سواحل جنوبی کشور با برگزاری نخستین نشست کمیته فنی شورایعالی شهرسازی و معماری ایران آغاز شد.

این طرح در چارچوب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و با هدف ترسیم چشم‌انداز آینده سکونت و فعالیت در مناطق ساحلی جنوب کشور تهیه شده است.

مطالعات این طرح به سفارش شرکت عمران شهرهای جدید و با نظارت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام شده است.

در این برنامه، هماهنگی میان استقرار جمعیت و ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین انتقال بخشی از صنایع آب‌بر و انرژی‌بر از محدوده تهران و البرز به مناطق ساحلی جنوب، از محورهای مورد تأکید این طرح است.

شورایعالی شهرسازی و معماری در مصوبه سال ۱۴۰۲، سه مرحله اصلی را برای امکان‌سنجی ایجاد و توسعه سکونتگاه‌های ساحلی در استان‌های جنوبی تعیین کرده است.

رامین ساعد، دبیر کمیته فنی طرح‌های فرادست و کلان‌مقیاس این شورا، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم جلسات و مشارکت همه دستگاه‌های مسئول و تأثیرگذار در روند بررسی تأکید کرد.

به گفته وی، نتایج مطالعات می‌تواند زمینه هماهنگی اقدامات اجرایی در سواحل جنوبی کشور را با سیاست‌های توسعه دریامحور و برنامه‌های مرتبط با سواحل مکران فراهم کند.

بر اساس برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، این طرح پس از بررسی کارشناسی باید به تأیید دبیرخانه شورای هماهنگی اجرای این سیاست‌ها و شورایعالی آمایش سرزمین برسد.

در نهایت، طرح برای بررسی نهایی و تصویب به شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ارائه خواهد شد.