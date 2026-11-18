مردم ایلام در دویست‌وشصت‌ودومین شب حضور و اجتماع خود، بار دیگر بر اتحاد و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛مردم ایلام در دویست‌وشصت‌ودومین شب حضور و اجتماع شبانه، بار دیگر با حضور پرشور خود بر تداوم اتحاد و ایستادگی تأکید کردند؛ حضوری که با وجود تهدید‌ها و فشار‌های دشمن همچنان ادامه دارد.

حضور مستمر مردم در این اجتماع شبانه، جلوه‌ای از همبستگی و عزم آنان برای ایستادگی در برابر تهدیدهاست؛ حضوری که به‌رغم تلاش‌های آمریکا برای ایجاد هراس و ناامیدی، همچنان پابرجا مانده است.

همچنین حضور مستمر مردم شهرستان آبدانان پاسخی قاطع به تهدید‌ها و تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه در عصر روز سه شنبه بود و بار دیگر پایبندی خود را به آرمان‌های کشور و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمنان به نمایش گذاشتند.