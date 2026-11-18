آیین تشییع پیکر آیت‌الله العظمی شیخ حسین وحید خراسانی، مرجع تقلید برجسته شیعه، امروز با حضور گسترده مردم و شخصیت‌های کشوری و لشکری از خیابان ۱۹ دی آغاز شد و تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیین تشییع پیکر آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، فقیه عالیقدر شیعه که در سن ۱۰۵ سالگی دعوت حق را لبیک گفت، امروز با حضور مراجع، مقلدان آن عالم فقید شیعه و شخصیت‌های کشوری و لشکری برگزار شد.

آیت‌الله العظمی وحید خراسانی پس از گذشت بیش از یک قرن عمر؛ که بخش عمده آن را صرف تحصیل، کسب معرفت در مکتب اهل‌بیت (ع) و تربیت شاگردان در مسیر ولایت سپری کرد، در سن ۱۰۵ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

مراسم تشییع پیکر این مرجع بزرگ از خیابان ۱۹ دی در قم آغاز شد و تا حرم مطهر حضرت معصومه (س) ادامه یافت. این آیین از ساعت ۹ صبح با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، علما، فضلا و مقلدان آن مرجع تقلید و شخصیت‌های لشکری و کشوری برگزار شد.

همچنین نماز بر پیکر آیت الله العظمی وحید خراسانی در حرم حضرت معصومه (س) توسط آیت الله کفایی خراسانی از شاگردان ایشان اقامه شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط دفتر و بیت معظم له، پس از پایان مراسم تشییع در قم، پیکر ایشان برای تشییع و خاکسپاری در جوار بارگاه مطهر امام رضا (ع) به مشهد مقدس منتقل خواهد شد.