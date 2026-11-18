۴ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد خراسان جنوبی با کمک خیران، ستاد دیه استان و کشور از زندان آزاد شدند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی گفت: ۴ زندانی جرائم غیر عمد استان، با کمک خیران، ستاد دیه استان و کشور از زندان آزاد شدند.

حسین پور افزود: کل مبلغ بدهی این زندانیان مبلغ ۲۱ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان بوده است.

وی گفت: با پیگیری همکاران در ستاد دیه و همکاری مددکاران شاغل در زندان‌ها و پس از دعوت از شکات و مذاکره با آنها مبلغ ۱۹ میلیارد و ۳۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گذشت شاکی اخذ شد.

مدیرنمایندگی ستاد دیه خراسان جنوبی افزود: برای آزادی این مددجویان مبلغ ۴۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از طریق ستاد دیه پرداخت شد، مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه و مابقی از طریق آورده مددجویان تامین و پرداخت شده است.

حسین پور گفت: شماره حساب ستاد مردمی دیه خراسان جنوبی ۰۱۰۶۳۴۱۹۷۵۰۰۶ و شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۰۹۳۹۸ راه‌های مشارکت وکمک مردم است.