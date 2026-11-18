به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا مداح، دبیر اجرایی جشنواره، گفت: ۱۴ اثر نمایشی در آبان‌ماه توسط هیئت انتخاب بازبینی می‌شوند و آثار بر اساس کیفیت هنری انتخاب و برای حضور و اجرا در جشنواره معرفی خواهند شد.

حمیدرضا آفاق، مدیرعامل مؤسسه انجمن هنر‌های نمایشی استان سمنان با اشاره به برگزاری متمرکز این رویداد، گفت: جشنواره امسال با حضور آثار فاخر و با هدف ارائه و معرفی تولیدات نمایشی استان سمنان برگزار می‌شود.

سی و هفتمین جشنواره تئاتر استان سمنان یازدهم تا سیزدهم آذر در فرهنگسرای کومش سمنان برگزار می‌شود.