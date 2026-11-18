رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا نوشت: بی‌گمان، صلابت آن مرجع عالیقدر در تبیین احکام الهی و دقت‌نظر کم‌نظیرش در استنباط فقهی، پشتوانه‌ای استوار برای حوزه‌های علمیه و الگویی ماندگار برای پویندگان طریق فقاهت بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن کامل پیام سرلشکر خلبان علی عبداللهی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

رحلت فقیه والامقام و مرجع عظیم‌الشأن جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب تأثر و تألم فراوان اینجانب و آحاد فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گردید.

آن عالم ربانی، در طول دهه‌ها مجاهدت علمی، با تأسی به سیره اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، در صیانت از کیان فقه و فقاهت و پاسداری از حریم معارف قرآن و عترت، نقشی بی‌بدیل ایفا نمود. کرسی درس آن فقید سعید، کانون پرورش نسل‌هایی از عالمان و فضلای برجسته بود که امروز میراث‌داران دفاع از گزاره‌های دین و حراست از مرزهای اعتقادی جهان تشیع به شمار می‌روند.

بی‌گمان، صلابت آن مرجع عالیقدر در تبیین احکام الهی و دقت‌نظر کم‌نظیرش در استنباط فقهی، پشتوانه‌ای استوار برای حوزه‌های علمیه و الگویی ماندگار برای پویندگان طریق فقاهت بود. فقدان این استوانه علم و تقوا، ثلمه‌ای جبران‌ناپذیر در پیکره علمی جهان اسلام است.

اینجانب این مصیبت بزرگ را به محضر حضرت بقیةالله الاعظم (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید والامقام و بیت مکرم ایشان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن عالم فرزانه و پارسا ، علو درجات و حشر با اولیای الهی و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

سرلشکر پاسدار خلبان علی عبداللهی

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا