به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: هفدهمین دوره طرح دانش‌آموزی نجات آب (داناب) با هدف توسعه فرهنگ حفاظت از منابع آب و افزایش آگاهی نسل آینده اجرا شد وحدود ۲۳۰ هزار دانش‌آموز از هزار و ۳۰۰ مدرسه استان در آن مشارکت کردند.

خلیل دادخواه با بیان اینکه حدود ۱۷ هزار اثر با موضوع آب و ضرورت حفاظت ازمنابع آبی به دبیرخانه ارسال شده است افزود: طرح داناب با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل آموزش وپرورش استان، حدود ۱۷ سال است درراستای افزایش آگاهی دانش آموزان درخصوص اهمیت آب، اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تأثیرگذاری این طرح در افزایش شناخت دانش‌آموزان از مسائل مربوط به آب ادامه داد: مشارکت دانش‌آموزان در این برنامه موجب شده، با حساسیت بیشتری مسائل مربوط به اهمیت آب را دنبال کنند ودر برخی موارد نیز، پرسش‌ها و مطالبات جدی از مسئولان داشته باشند.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، حامد عجبی با اشاره به اینکه این طرح باهمکاری اداره‌کل آموزش و پرورش وشرکت آب منطقه‌ای اصفهان، دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول را مخاطب قرار داده است، افزود: پیشبرد اهداف فرهنگی و آموزشی، به‌ویژه در خصوص ارتقای سواد آبی و تربیت نسلی آگاه به همکاری مجموعه‌های مختلف و حمایت مدیران و مسئولان نظام آموزشی نیاز دارد.