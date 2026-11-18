به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی رضازاده، با اشاره به تشدید آلودگی هوا گفت: انجام معاینه فنی برای پایش آلایندگی خودرو‌ها ضروری است و پلیس نیز در روز‌های اضطرار آلودگی هوا برخورد با خودرو‌های فاقد معاینه فنی و دودزا را تشدید کرده است. از این رو، برای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات معاینه فنی، مراکز شانزده‌گانه ثابت شهر تهران در قالب ۴۸ خط معاینه فنی در ایام هفته از ساعت ۷ الی ۱۷ و در روز‌های جمعه از ساعت ۷ الی ۱۴ آماده خدمت‌رسانی به شهروندان هستند.

رضازاده در خصوص نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی افزود: مراکز معاینه فنی در ایام هفته (شنبه تا پنجشنبه) به مدت ۱۰ ساعت آماده ارائه خدمات به شهروندان هستند. ضمن اینکه پایان ساعت کاری مراکز محدود به ساعت ۱۷ نمی‌شود و فعالیت مرکز تا انجام معاینه فنی آخرین خودرو پذیرش‌شده در مرکز ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به این موضوع که پذیرش در مراکز معاینه فنی به صورت اینترنتی و حضوری انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند برای اطمینان از آخرین وضع کاری مراکز به سایت ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند. همچنین در صورت هرگونه سؤال با کارشناسان سامانه پاسخگو به شماره ۹۶۰۰۶۰۰۰ تماس بگیرند.