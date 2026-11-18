۳۱ پزشک متخصص جدید در رشته‌های مختلف به مراکز درمانی کاشان و آران و بیدگل پیوستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: باپیوستن ۳۱پزشک متخصص متعهد خدمت دررشته‌های مختلف به مجموعه درمانی منطقه، ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و توان تشخیصی و درمانی مراکز کاشان تقویت شد.

محمدرضا فاضل با بیان اینکه حضور این متخصصان، گام مؤثری در توسعه دسترسی عادلانه مردم به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی و افزایش توان پاسخگویی بیمارستا‌ن‌ها به نیاز‌های درمانی شهروندان است، افزود: این پزشکان در رشته‌های مورد نیاز حوزه سلامت از جمله داخلی، اطفال، جراحی عمومی، زنان و زایمان، ارتوپدی، رادیولوژی، قلب و عروق و دیگر رشته‌های تخصصی در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه مشغول به خدمت شده‌اند.

وی ادامه داد: استقرار پزشکان متخصص جدید در مراکز درمانی منطقه می‌تواند شرایط ارائه خدمات با کیفیت‌تر به بیماران و کاهش ارجاع آنان به مراکز درمانی خارج از منطقه را فراهم کند و علاوه بر کاهش هزینه‌های درمانی و رفت‌وآمد، می‌تواند از تحمیل دشواری‌های اضافی به بیماران و خانواده‌های آنان جلوگیری کرده و موجب افزایش رضایتمندی مراجعان شود.

فاضل با اشاره به اهمیت تداوم حضور نیرو‌های متخصص در منطقه گفت: ماندگاری پزشکان متخصص، تقویت زیرساخت‌های درمانی و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت این نیروها، از موارد ضروری ارتقای کیفیت خدمات سلامت و ارائه خدمات مطلوب و استاندارد به مردم است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: توسعه نیروی انسانی متخصص در کنار تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات درمانی، نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات سلامت و پاسخگویی مناسب‌تر به نیاز‌های درمانی جمعیت زیر پوشش دانشگاه دارد.