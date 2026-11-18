نماینده ولی فقیه در استان بوشهر و استاندار بوشهر در پیامی مشترک ضمن تسلیت ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، بیان کردند: ایشان با تمام وجود از حریم ولایت در مقابل تهاجم‌های گوناگون دشمنان خالصانه دفاع کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، در پی ارتحال آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و ارسلان زارع استاندار بوشهر پیامی مشترک پیامی مشترک صادر کردند.

در این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّا لِله وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

ارتحال عالم ربّانی و فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی قدّس الله نفسه الزکیة به حضرت بقیة الله الأعظم روحی فداه، مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام سید مجتبی خامنه‌ای دامت برکاته العالیة و حوزه‌های علمیه جهان تشیّع به ویژه بیت معظّم له و جمیع شاگردان وی تسلیت عرض می‌نماییم.

آن مرجع گرانقدر عمری قریب به یک قرن به حفظ تراث علوم و معارف اسلامی و ارتقای سطح آن و ترویج و تبلیغ مکتب اهل بیت علیهم السلام پرداخت و با تمام وجود از حریم ولایت در مقابل تهاجم‌های گوناگون دشمنان خالصانه به دفاع برخاست و همواره از انقلاب اسلامی ایران و رهبریت عظیم الشأن حمایت نمود و از خویش آثار گرانقدری به جای گذاشت.

خداوند متعال به وی علوّ درجه و محشور شدن با اهل بیت علیهم السلام و به بازماندگان صبر و اجر عطا نماید.

صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر و نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری/ ارسلان زارع، استاندار بوشهر