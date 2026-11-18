رئیس‌جمهور با هشدار درباره مصرف حداقل سه‌برابری سوخت و انرژی نسبت به میانگین جهانی، مدیریت بهینه مصرف را اولویت جدی کشور دانست و گفت: سوخت و انرژی صنایع و واحد‌های تولیدی باید آخرین گزینه در زمان اعمال محدودیت‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، آقای مسعود پزشکیان در این نشست گفت: عزم دولت بر حل مشکلات شهروندان و کمک به شهرداران برای عمران و آبادانی شهرهاست.

رئیس جمهور افزود: میزان مصرف انرژی در کشورمان، سه برابر میانگین جهانی است؛ با این حال تلاش می‌کنیم جریان انرژی در بخش صنعت و تولید پایدار بماند.

پزشکیان به ظرفیت‌های اقتصادی بی‌نظیر کشورمان اشاره کرد و گفت: بهره‌گیری درست از این ظرفیت‌ها، ایران را در برابر هر تهدیدی مصون می‌کند و دیگر کسی توان ضربه زدن به ما را نخواهد داشت.

رئیس جمهور با تاکید بر نگاه تخصصی به مسائل مناطق مختلف اضافه کرد: نسخه‌ای که برای روستا کارآمد است، برای بخش نمی‌توان نوشت. هر نقطه‌ای برنامه‌ی خاص و ویژه خود را نیاز دارد که با مدیریت خوب قابل اجراست.

پزشکیان درباره طرح انتقال آب طالقان از سد طالقان گفت: آب سد حتی حقابه کشاورزی قزوین هم به تهران اختصاص یافته و این باید با مدیریت و برنامه‌ریزی حل شود.

رئیس جمهور خطاب به مدیران حوزه صنعت و نیرو و همچنین استان‌ها گفت: به هیچ وجه اجازه ندهید حامل‌های انرژی در واحد‌های تولیدی قطع شود.