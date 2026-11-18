هفدهمین دوره مسابقات فرهنگی-ورزشی کارکنان بیمه کشور با حضور ورزشکاران مختلف در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، رسماً آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،هفدهمین دوره مسابقات فرهنگی-ورزشی کارکنان بیمه کشور با حضور ورزشکاران مختلف در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، رسماً آغاز به کار کرد. این رویداد با هدف تقویت روحیه همکاری و ارتقای سلامت جسمانی میان کارکنان برگزار می‌شود.

عموزاد خلیلی، مدیر بیمه ایران در مازندران، گفت: رقابت‌ها در طیف گسترده‌ای از رشته‌های ورزشی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مسابقات شامل رشته‌های فوتسال، والیبال، تنیس روی میز (پینگ‌پنگ)، شنا و مسابقات دوومیدانی است که هر یک از آنها شاهد جدال توانمند کارکنان در عرصه‌های مختلف خواهد بود.

این مسابقات که در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری میزبانی می‌شود، بستری برای تعاملات اجتماعی و ایجاد فضای شاد و پویا میان همکاران فراهم می‌کند تا علاوه بر جنبه‌های رقابتی، روحیه کار تیمی و هم‌افزایی در سازمان تقویت شود.