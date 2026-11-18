سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان گفت: آبشار شهرستانه و آبشار گرینو در شهرستان تویسرکان و آبشار دره غار علی‌آباد دمق در شهرستان ملایر، در فهرست آثار ملی طبیعی کشور به ثبت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا اکبری اظهار کرد: در جریان برگزاری شورای عالی ثبت آثار طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سه اثر طبیعی ارزشمند از استان همدان پس از طی مراحل بررسی و ارزیابی کارشناسی، واجد شرایط ثبت ملی شناخته شدند و در فهرست آثار ملی طبیعی کشور قرار گرفتند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ثبت آبشار شهرستانه و آبشار گرینو در شهرستان تویسرکان و آبشار دره غار علی‌آباد دمق در شهرستان ملایر، افزود: ثبت این آثار، گامی مهم در راستای شناسایی، معرفی و صیانت از ظرفیت‌های طبیعی استان همدان و پاسداشت سرمایه‌های ارزشمند طبیعی این منطقه به شمار می‌رود.

او با تاکید بر اهمیت ثبت آثار طبیعی در نظام حفاظت از میراث کشور، تصریح کرد: ثبت ملی، علاوه بر تثبیت جایگاه این آثار در فهرست میراث طبیعی کشور، زمینه توجه بیشتر به ضرورت حفاظت، مدیریت و صیانت از آن‌ها را فراهم می‌کند و می‌تواند در معرفی بهتر این ظرفیت‌ها به گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت نیز موثر باشد.

اکبری ادامه داد: آثار طبیعی بخشی از سرمایه‌های هویتی و زیست‌محیطی هر منطقه هستند و حفاظت از آن‌ها نیازمند شناخت دقیق ارزش‌ها، توجه به ویژگی‌های طبیعی و همکاری دستگاه‌های مسئول و جوامع محلی است، از این رو، شناسایی و ثبت آثار واجد ارزش طبیعی، یکی از اقدامات مهم در مسیر حفاظت پایدار از این میراث ارزشمند محسوب می‌شود.