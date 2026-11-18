به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان گفت: در شبانه‌روز گذشته امدادگران جمعیت هلال‌احمر به هشت مورد حادثه و نیاز امدادی پاسخ دادند که از این تعداد، ۳ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، ۳ مورد خدمات حضوری، یک مورد حادثه صنعتی و کارگاهی و یک مورد فوریت پزشکی بوده است.

محسن مؤمنی افزود: در مجموع این عملیات‌ها ۱۰ نفر دچار حادثه شدند که پس از دریافت خدمات به مراکز درمانی منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه پایگاه‌های کمشچه برخوار، پشته سمیرم، مهیار شهرضا، پلیس راه مبارکه، قرقچی میمه، ابیازن نطنز، سه راهی سد چادگان و شهید غزنوی گلپایگان در این عملیات‌ها مشارکت داشتند، ادامه داد: گروه‌های عملیاتی و پایگاه‌های امداد و نجات استان برای پوشش حوادث احتمالی و ارائه خدمات به هموطنان در آمادگی کامل به سر می‌برد.

مومنی از شهروندان خواست: در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری، در هر ساعت از شبانه‌روز با شماره تلفن ۱۱۲ (ندای امداد) تماس بگیرند.