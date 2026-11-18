همزمان با سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین گرامیداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار در خانه معلم شماره سه اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم از کتابداران نمونه استان، مسئولان کتابخانه‌های عمومی و جمعی از پیشکسوتان عرصه کتابداری از شهرستان‌های مختلف به پاس سال‌ها تلاش در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش دانایی تجلیل شد.

همچنین در بخش دیگری از این آیین، از خانواده شهید رمضانی، از شهدای حوادث ۱۸ دی‌ماه در میدان شهید علیخانی منطقه ملک‌شهر اصفهان قدردانی شد.

در حاشیه این مراسم از خودروی سیار کتابخانه عمومی شهرستان فریدونشهر رونمایی شد.

کتابخانه‌های سیار با هدف ارائه خدمات کتابخانه‌ای به مناطق فاقد کتابخانه ثابت راه‌اندازی می‌شوند تا دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به منابع مطالعاتی و خدمات فرهنگی فراهم شود.

این خودرو‌ها علاوه بر امانت کتاب و ترویج فرهنگ مطالعه، می‌توانند بخشی از نیاز‌های فرهنگی مردم این مناطق را پاسخ دهند و گامی در مسیر تحقق عدالت فرهنگی و اجتماعی باشند.