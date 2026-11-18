به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، سردار جاهد از پیشکسوتان عرصه جهاد و مقاومت دراین آیین با تأکید بر اینکه پیشمرگان مسلمان کرد و پیشکسوتان انقلاب بدون چشمداشت و با هدف حفظ امنیت کشور و دفاع از ارزش‌های انقلاب تلاش کرده‌اند، افزود: امنیت امروز مهاباد، کردستان، لرستان و دیگر مناطق، حاصل فداکاری و مجاهدت همین انسان‌های ایثارگراست.

وی با بیان اینکه هدف رزمندگان در سال‌های دفاع از انقلاب، کسب مقام و جایگاه نبود، گفت: آن روز همه با هر شغل و جایگاهی، از مهندس و پزشک گرفته تا کشاورز و دیگر اقشار، برای خدا و امنیت کشور در میدان حاضر شدند و امروز نیز باید قدردان واقعی آنان باشیم.

سردار جاهد با تأکید بر اینکه دشمنی استکبار جهانی همچنان ادامه دارد، اضافه کرد: پیشکسوتان و پیشمرگان همچنان بخشی از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب هستند و نباید میدان دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب را خالی بدانند.

این پیشکسوت عرصه جهاد و مقاومت اظهارداشت: تجلیل از این قشر، تنها به برگزاری مراسم و قدردانی زبانی محدود نمی‌شود؛ بلکه باید با تصمیم‌ها و اقدامات عملی همراه باشد.

وی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به وضعیت معیشتی پیشکسوتان گفت: پیشمرگان نباید دغدغه مسکن داشته باشند، فرزندانشان با مشکل اشتغال و ازدواج مواجه شوند یا برای تأمین هزینه‌های درمانی با دشواری روبه‌رو باشند.