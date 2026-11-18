به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقه استعدادیابی شعر طنز «پیش‌حلقه» فراخوان داد.

علاقه‌مندان به شرکت در این مسابقه می‌توانند آثار خود را در تارنمای رادیو صبا به نشانی radiosaba.ir و یا سامانه هدهد به نشانی hodhod.irib.ir بارگذاری کنند.

یک بانکدار با بهره‌گیری از بحران مالی اروپا مرتکب پول شویی می‌شود.

این داستان مجموعه «شیاطین» است که هر روز ساعت ۱۹:۳۰ از شبکه افق پخش و ساعت ۱۳:۰۰ روز بعد بازپخش می‌شود.

«شکارچی ترول» امشب ساعت ۲۳ از شبکه نمایش پخش و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می‌شود.

این اثر درباره چند دانشجوست که درباره کشته شدن مرموز گروهی خرس تحقیق می‌کنند.

عکاسی در اوج دوران کاری خود، حرفه‌اش را رها می‌کند تا به نویسندگی بپردازد، اما در این مسیر با دشواری‌های مالی و چالش‌های شخصی رو‌به‌رو می‌شود.

این، داستان فیلم سینمایی «در محل کار» محصول ۲۰۲۵ است که شبکه چهار، پنجشنبه ساعت ۲۰:۳۰ پخش می‌کند.