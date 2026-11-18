طرح ساماندهی سهمیه آرد نانوایی ها به منظور نظام مند کردن پخت و عرضه نان در سمنان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، عبدالرحیم تحصیلی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه قیمت تمام شده هر کیلو نان در کشور برای دولت ۷۷ هزار تومان است به پرداخت یبارانه ها نان در کشور اشاره کرد و گفت : با اجرای نظام توزیع هوشمند نان در نانوایی‌ها ، سهمیه آرد حسب عملکرد نانوایان توزیع شده تا از فروش این کالا برای مصارف غیر انسانی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه سرانه مصرف نان به ازای هر فرد ۸ کیلوگرم آرد است گفت : ۹۸ درصد نانوایان حسب عملکرد متعارف سهمیه آرد می‌گیرند و البته با اجرای این طرح قیمت نان آزاد تغییر می‌کند

وی خاظرنشان کرد : ذخیره گندم و آرد در استان سمنان به مدت چهار ماهه تامین حمل گندم از بنادر شمالی به استان سمنان هم آغاز شده است.