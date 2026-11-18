باشگاه دانش‌پژوهان جوان اعلام کرد: دارندگان مدال‌های نقره و برنز کشوری المپیاد‌های علمی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، برای بهره‌مندی از سهمیه المپیاد در آزمون سراسری ۱۴۰۵، تا پایان روز پنجشنبه مورخ ۲۸ آبان فرصت دارند اطلاعات خود را به باشگاه دانش‌پژوهان جوان ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دارنده مدال‌های نقره و برنز کشوری المپیاد‌های علمی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ رشته‌های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، کامپیوتر، ادبی، نجوم و اخترفیزیک و سال ۱۴۰۴ المپیاد‌های هوش مصنوعی، مدیریت، اقتصاد و حکمرانی، علوم زمین و جغرافیا که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ شرکت کرده‌اند، برای استفاده از سهمیه المپیاد در پذیرش دانشگاه‌ها، از روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه تا پایان روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه فرصت دارند اطلاعات خود را به صورت فایل اکسل پیوست تکمیل و به نشانی ysc.olympiad@gmail.com ارسال کنند.

بر اساس این گزارش، متقاضیان از مراجعه حضوری به باشگاه دانش‌پژوهان جوان و سازمان سنجش آموزش کشور خودداری کنند.

زمان انتخاب رشته از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور متعاقباً اطلاع‌رسانی و همچنین، پس از دریافت و ثبت اطلاعات متقاضیان، ایمیل تأیید دریافت اطلاعات برای آنها ارسال خواهد شد.