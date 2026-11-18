به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سمیه ناصریان امروز چهارشنبه ۲۷ آبان در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت تشکیلاتی بسیج جامعه زنان استان تهران گفت: این مجموعه با بیش از ۱۰۰ حوزه مقاومت، نزدیک به هزار پایگاه مقاومت محله‌محور و بیش از هزار پایگاه قشری خواهر در حوزه‌های مختلف از جمله جامعه پزشکی، دانش‌آموزی، فرهنگیان، مهندسان، مداحان و طلاب فعالیت می‌کند.

وی با بیان اینکه پس از آغاز جنگ، ستاد‌های پشتیبانی خواهران در سطح استان تشکیل شد، افزود: در قالب طرح «بانوان همیار محله»، بیش از ۴۸۰۰ بانوی بسیجی برای خدمت‌رسانی و پشتیبانی وارد میدان شدند و در نتیجه این فعالیت‌ها، بیش از ۷۰ هزار پرس غذای گرم و میان‌وعده برای نیرو‌های حاضر در میدان و کودکان تهیه و توزیع شد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران با اشاره به آموزش‌های نظامی بانوان گفت: در پی تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت آموزش نظامی در میادین و تجمعات، بیش از ۸۰۰۰ نفر از بانوان در زمینه آموزش‌های نظامی و باز و بسته کردن سلاح در میادین، مساجد، محلات و پایگاه‌های بسیج آموزش دیدند.

ناصریان ادامه داد: از ابتدای جنگ همچنین ۴۰۰ گروه جهادی خواهر به‌صورت فعال در عرصه خدمت‌رسانی حضور یافتند و موکب‌های پذیرایی بانوان نیز در میادین و محل تجمعات فعالیت کردند.

وی با تشریح اقدامات اجتماعی و فرهنگی این مجموعه بیان کرد: برگزاری کلاس‌های تقویتی و رفع اشکال دانش‌آموزان با همکاری بسیج دانش‌آموزی، ایجاد غرفه‌های کودک و اجرای بازی‌ها و قصه‌های متناسب با سن کودکان با محوریت مبارزه با استکبار جهانی از جمله برنامه‌های اجراشده بود.

مسئول بسیج جامعه زنان استان تهران توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند، ارائه مشاوره‌های فردی و برگزاری کارگاه‌های روان‌شناختی با محوریت افزایش تاب‌آوری، امیدآفرینی و کاهش اضطراب و استرس کودکان و مادران را از دیگر اقدامات برشمرد و افزود: به‌طور میانگین هر هفته بیش از ۲۵ نفر از خدمات مشاوره‌ای این مجموعه بهره‌مند شدند.

ناصریان همچنین تأمین اسکان و مایحتاج ضروری خانواده‌های جنگ‌زده، برگزاری جشن ازدواج آسان برای بیش از ۳۰۰ زوج و دیدار با خانواده‌های شهدا و جانبازان را از دیگر برنامه‌های بسیج جامعه زنان استان تهران عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های مستمر این مجموعه در محلات اظهار کرد: رزمایش «ایران‌دخت» همزمان با سالروز میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) با مشارکت گردان‌های بسیج کوثر و بانوان فعال در اقشار مختلف برگزار شد و بیش از پنج هزار نفر از بانوان در آن نقش‌آفرینی کردند.

ناصریان طرح‌های «خانواده مقاوم» و «بانوی مقاوم» را از برنامه‌های شناسایی و تقویت ظرفیت بانوان در محلات دانست و افزود: طرح «سیدناز» با هدف مهارت‌افزایی دختران نوجوان و طرح‌های تربیتی «مانا» و «ترنم بهشت» نیز با رویکرد تربیت و توانمندسازی دختران اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر تداوم حضور بانوان بسیجی در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و جهادی خاطرنشان کرد: بسیج جامعه زنان عهدی پایدار برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، مبارزه با استکبار جهانی و زمینه‌سازی ظهور حضرت بقیةالله الاعظم (عج) دارد و بانوان بسیجی تا پای جان در این مسیر حضور خواهند داشت.