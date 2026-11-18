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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هزینه بازسازی و نوسازی زیرساختهای فرسوده ۵۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی کشور را ۵۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پیشبینی ردیف بودجه مستقل و اختصاص بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی را به این بخش درخواست کرد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طهمورث لاهوتی اشکوری در نشست هماندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأمین منابع مالی پایدار را از الزامات نوسازی زیرساختهای صنعتی دانست و گفت: برای بازسازی و نوسازی زیرساختهای ۵۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی کشور، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی پیشنهاد کرد سرفصل مستقلی برای نوسازی زیرساختهای فرسوده در لوایح بودجه سنواتی پیشبینی شود و بخشی از سهم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها نیز به این موضوع اختصاص یابد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنین از تأمین ۱۲ هزار و ۸۳۰ مگاوات برق در شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: ۴۳۷ مگاوات از این ظرفیت از طریق نیروگاههای خورشیدی تأمین میشود.
لاهوتی اشکوری با اشاره به برنامه توسعه انرژی خورشیدی افزود: ۵۹۱ محدوده تخصصی برای توسعه انرژی خورشیدی با ظرفیت مجموع ۵۶۰ مگاوات پیشبینی شده که تاکنون ۶۹ مگاوات آن به بهرهبرداری رسیده است.
وی توسعه فناوری در بنگاههای کوچک و متوسط، هوشمندسازی شهرکهای صنعتی، تکمیل زنجیره ارزش تولید و هدایت سرمایهگذاری بر مبنای مزیتهای منطقهای را از دیگر برنامههای سازمان برشمرد.
در ادامه این نشست، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، توسعه را نیازمند طراحی و اجرای الگوی مناسب تأمین مالی دانست و گفت: سازمانهای توسعهای باید بر مأموریت اصلی خود، یعنی توسعه، تمرکز کنند.
وی تسریع در صدور مجوزها، اصلاح قوانین مرتبط با فضای کسبوکار و پیشبینی منابع مالی برای بازسازی و نوسازی زیرساختهای صنعتی را ضروری دانست و استفاده از روشهای تأمین مالی جمعی را نیز از راهکارهای قابل پیگیری عنوان کرد.
در این نشست همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مسائل مربوط به تأمین آب، برق، گاز و راههای دسترسی شهرکهای صنعتی، رفع موانع فعالیت واحدهای تولیدی، تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام و زمینهای راکد و حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط را بررسی کردند.
نمایندگان مجلس نیز بر تقویت همکاری با وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران برای رفع موانع تولید و تأمین زیرساختهای موردنیاز واحدهای صنعتی تأکید کردند.