معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، هزینه بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده ۵۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی کشور را ۵۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل و اختصاص بخشی از درآمد مالیات بر ارزش افزوده واحد‌های صنعتی را به این بخش درخواست کرد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طهمورث لاهوتی اشکوری در نشست هم‌اندیشی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تأمین منابع مالی پایدار را از الزامات نوسازی زیرساخت‌های صنعتی دانست و گفت: برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های ۵۱۰ شهرک و ناحیه صنعتی کشور، حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی پیشنهاد کرد سرفصل مستقلی برای نوسازی زیرساخت‌های فرسوده در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی شود و بخشی از سهم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی واحد‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها نیز به این موضوع اختصاص یابد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین از تأمین ۱۲ هزار و ۸۳۰ مگاوات برق در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: ۴۳۷ مگاوات از این ظرفیت از طریق نیروگاه‌های خورشیدی تأمین می‌شود.

لاهوتی اشکوری با اشاره به برنامه توسعه انرژی خورشیدی افزود: ۵۹۱ محدوده تخصصی برای توسعه انرژی خورشیدی با ظرفیت مجموع ۵۶۰ مگاوات پیش‌بینی شده که تاکنون ۶۹ مگاوات آن به بهره‌برداری رسیده است.

وی توسعه فناوری در بنگاه‌های کوچک و متوسط، هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی، تکمیل زنجیره ارزش تولید و هدایت سرمایه‌گذاری بر مبنای مزیت‌های منطقه‌ای را از دیگر برنامه‌های سازمان برشمرد.

ضرورت طراحی الگوی مناسب تأمین مالی

در ادامه این نشست، سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، توسعه را نیازمند طراحی و اجرای الگوی مناسب تأمین مالی دانست و گفت: سازمان‌های توسعه‌ای باید بر مأموریت اصلی خود، یعنی توسعه، تمرکز کنند.

وی تسریع در صدور مجوزها، اصلاح قوانین مرتبط با فضای کسب‌وکار و پیش‌بینی منابع مالی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های صنعتی را ضروری دانست و استفاده از روش‌های تأمین مالی جمعی را نیز از راهکار‌های قابل پیگیری عنوان کرد.

در این نشست همچنین اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مسائل مربوط به تأمین آب، برق، گاز و راه‌های دسترسی شهرک‌های صنعتی، رفع موانع فعالیت واحد‌های تولیدی، تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام و زمین‌های راکد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را بررسی کردند.

نمایندگان مجلس نیز بر تقویت همکاری با وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای رفع موانع تولید و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز واحد‌های صنعتی تأکید کردند.