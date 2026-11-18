مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش گفت: تلاش می‌شود آموزش هوش مصنوعی از مرحله معرفی ابزار‌ها عبور کند و به استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برسد؛ این مرحله، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های برنامه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد آقامحمدی در مراسم تجلیل از برگزیدگان طرح ملی آموزش مهارت‌های رقومی، با تشریح اقدامات انجام‌شده در سال نخست اجرای این برنامه و تبیین چشم‌انداز سال دوم، اظهار کرد: در سال دوم این برنامه، آموزش مهارت‌های امنیت سایبری، هوش مصنوعی و اتصال مهارت‌های رقومی به اقتصاد دیجیتال با جدیت دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به مبنای قانونی توسعه آموزش‌های مهارتی در آموزش‌وپرورش، افزود: بند «ت» ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، بر توسعه مهارت‌آموزی در آموزش‌وپرورش تأکید دارد و در همین راستا، با توجه به اقتضائات حوزه فنی‌وحرفه‌ای و آموزش‌های هنرستانی، بستری فراهم شد تا آموزش‌ها صرفاً به مباحث نظری محدود نباشد و بر توسعه مهارت، حل مسئله و ارائه ایده‌های خلاقانه تمرکز کند.

آقامحمدی، توسعه سواد و مهارت‌های رقومی، پیوند آموزش و تمرین هنرجویان با بازار کار و محیط واقعی کار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و تولید محتوای آموزشی در رشته‌های مختلف را از اهداف این برنامه برشمرد و گفت: بستری دیجیتال برای دسترسی هنرجویان سراسر کشور به آموزش‌ها فراهم شد.

تولید ۴۱ محتوای آموزشی در سال نخست برنامه

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با اشاره به آغاز برنامه از آبان ۱۴۰۴، درباره اقدامات انجام‌شده در سال نخست اجرای طرح، بیان کرد: در حوزه آموزش‌های عمومی هنرستان‌ها، ۴۱ محتوای آموزشی با مجموع ۳۵۰ دقیقه آموزش تولید شد و ۲۲ وبینار استانی و یک وبینار کشوری نیز برای تبیین و اطلاع‌رسانی برنامه برگزار شد.

وی برگزاری کمپ‌های مهارتی مختلف را از دیگر اقدامات سال نخست عنوان کرد و افزود: کمپ مهارتی نوروز نیز در شرایط جنگی برگزار شد که تأثیرگذار و انگیزه‌بخش بود. در این برنامه، تلاش شد آموزش‌ها به سمت اشتغال و مشاغل نوظهور و جدید در حوزه دیجیتال هدایت شود.

ثبت‌نام ۱۲۰ هزار هنرجو در بستر دیجی‌کالا

آقامحمدی با اشاره به مشارکت هنرجویان در بستر دیجی‌کالا، اظهار کرد: ۱۲۰ هزار هنرجو در این بستر ثبت‌نام کردند که ۲۲ هزار نفر فعال بودند، همچنین ۶۸ هزار فعالیت ثبت شد، ۱۲ هزار نفر وارد مسیر آموزش شدند و ۷۵۰ نفر آموزش‌های خود را در ۹ درس به پایان رساندند. در این بستر، ۳۷ هزار تمرین از سوی هنرجویان تولید شد و رقابت‌ها و رویداد‌های مهارتی نیز از بخش‌های مهم و تأثیرگذار این برنامه بود.

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با بیان اینکه در سال نخست، برنامه از مرحله آموزش به سمت توسعه اقتصاد دیجیتال حرکت کرد، خاطرنشان کرد: در سال دوم، برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف در سه حوزه اصلی امنیت سایبری، هوش مصنوعی و اتصال مهارت‌ها به اقتصاد دیجیتال دنبال می‌شود.

آموزش امنیت سایبری و کاربرد هوش مصنوعی در هنرستان‌ها

آقامحمدی درباره برنامه‌های حوزه امنیت سایبری گفت: اقدامات اولیه در این زمینه انجام شده و دوره‌های مقدماتی و فشرده تعریف خواهد شد. همچنین جلساتی با همکاری ستاد و پژوهشگاه امنیت سایبری برگزار شده و این برنامه با مشارکت و همکاری بین‌بخشی دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه آموزش هوش مصنوعی در سال دوم طرح، افزود: تلاش می‌شود آموزش‌ها از مرحله معرفی ابزار‌ها عبور کند و به استفاده از هوش مصنوعی در حوزه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای برسد؛ این مرحله، یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین بخش‌های برنامه خواهد بود.

اتصال آموزش و تمرین هنرجویان به تولید و عرضه محصول

مدیرکل دفتر آموزش دوره دوم متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با اشاره به برنامه اتصال آموزش‌های رقومی به اقتصاد دیجیتال در بستر دیجی‌کالا، گفت: در فاز دوم برنامه، آموزش و تمرین هنرجویان به تولید و عرضه محصول متصل خواهد شد تا آموزش همراه با تولید که از سال‌های گذشته در هنرستان‌ها دنبال می‌شود، در این بستر نیز توسعه یابد.

وی با بیان اینکه در این مسیر نمایشگاه‌های متعددی برگزار خواهد شد، اظهار کرد: هنرجویان می‌توانند در کنار آموزش و انجام تمرین، محصولات خود را تولید و عرضه کنند و این بستر به فرصت مناسبی برای مشارکت هنرستان‌ها در تولید و فروش محصولات تبدیل شود.

آقامحمدی ابراز امیدواری کرد در سال دوم اجرای طرح ملی آموزش مهارت‌های رقومی، مسیر یادگیری هنرجویان به اتصال مؤثرتر به بازار کار، تولید محصول و عرضه آن منتهی شود.