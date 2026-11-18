نمایشگاه نیروگاه‌های خورشیدی با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در مسیر تاریخی چهارباغ عباسی اصفهان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رویداد که تا جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت، بستری برای آشنایی شهروندان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با فرصت‌ها و مزایای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک فراهم آورده است.

هدف اصلی از برپایی این نمایشگاه، ترویج فرهنگ استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد زمینه تعامل میان بخش خصوصی و متخصصان این صنعت در یکی از شاخص‌ترین مسیر‌های گردشگری اصفهان است.

برگزارکنندگان این نمایشگاه تأکید کردند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی علاوه بر تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور، نقشی کلیدی در تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی ایفا می‌کند.

همچنین، این رویداد به دنبال افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی استفاده از انرژی خورشیدی جهت جذب مشارکت بیشتر مردم است.

آمار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نشان می‌دهد که اصفهان بعد از استان مرکزی با ۶۶۰ مگاوات در توسعه تجدیدپذیر‌ها پیشتاز است.