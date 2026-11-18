جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: توانستیم تحولات عملیاتی را به فناوری تبدیل کنیم؛ به‌گونه‌ای که در این جنگ با توان فناورانه بیشتری نسبت به گذشته ایستادگی کردیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سردار سیدمجید ابن‌الرضا در نهمین نشست تخصصی جهاد تبیین با موضوع «دستاوردها و موفقیت‌های صنعت دفاعی؛ سیمای جدید ایران قوی» که صبح امروز، چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه، با حضور مسئولان ارشد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه دفاع و صنعت دفاعی کشور، اظهار کرد: پیشرفت و اقتدار امروز صنعت دفاعی کشور حاصل هدایت‌های رهبر شهید در مسیر بازدارندگی و اقتدار دفاعی است؛ مسیری که ایشان طی سال‌ها، نیروهای مسلح و صنعت دفاعی کشور را در آن هدایت کردند و امروز با مجاهدت دانشمندان، مهندسان و کارکنان وزارت دفاع به ثمر نشسته است و ان‌شاءالله در مسیر فرماندهی معظم کل قوا ادامه خواهد یافت.

وی افزود: امروز هر گامی که در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور برمی‌داریم، در حقیقت ادامه راه مردانی است که جان خود را برای عزت و سربلندی ایران تقدیم کردند. از شهیدان عرصه دفاعی تا دانشمندان، متخصصان، فرماندهان و کارکنان صنعت دفاعی کشور، همگی در شکل‌گیری این اقتدار نقش داشته‌اند.

جانشین وزیر دفاع با تأکید بر مسئولیت مجموعه وزارت دفاع در ادامه این مسیر تصریح کرد: امروز وظیفه ماست که با کار جهادی، تصمیم‌گیری دقیق و تکیه بر توان داخلی، راه این شهیدان را ادامه دهیم.

سردار ابن‌الرضا با اشاره به مبنای حرکت وزارت دفاع در حوزه توسعه فناوری‌های دفاعی بیان کرد: مبنای حرکت ما در وزارت دفاع، رصد مستمر تحولات میدان و هماهنگی با تحولات شتابان فناوری است. هر اتفاقی که در میدان رخ می‌دهد، پیام و نیاز جدیدی برای ما ایجاد می‌کند و وظیفه داریم این نیاز را به زبان فناوری ترجمه کنیم.

وی با اشاره به تجربه جنگ رمضان گفت: در این جنگ بیش از ۷۰ پروژه تعریف کردیم؛ به این معنا که تحولات میدان را به نیازهای فناورانه تبدیل کردیم تا بتوانیم در برابر دشمن مقاومت کنیم.

جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه جنگ تحمیلی اخیر برای صنعت دفاعی کشور صرفاً آزمونی برای سنجش آمادگی و توانمندی‌های موجود نبود، اظهار کرد: این جنگ فرصتی برای ارزیابی توان مجموعه در دریافت سریع نیاز از میدان، تبدیل آن به مسئله و رساندن آن به قابلیت عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بود.

سردار ابن‌الرضا در ادامه با تأکید بر ارتقای توان دفاعی کشور در جریان جنگ رمضان گفت: ما در این جنگ به‌مراتب قوی‌تر و فناورانه‌تر در میدان ایستادگی کردیم و عملکرد بهتری داشتیم. الحمدلله در این مسیر، اگرچه بخش‌هایی از ساختارها و امکانات ما آسیب دید، اما دانش و توانمندی متخصصان و نیروهای انسانی ما آسیب ندید و پرسنل و متخصصان همچنان در میدان حضور دارند و این مسیر را تا پایان شرارت دشمن در جهان ادامه خواهند داد.