خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش

رئیس شرکت گاز گنبدکاووس گفت:

با سردتر شدن هوا، مصرف گاز هم افزایش پیدا می‌کند و مدیریت این انرژی بیش از گذشته اهمیت دارد و برای جلوگیری از افت فشار و یا قطع گاز صرفه جویی در مصرف گاز خانگی وادارات گلستان ضروریست.



جمشید قلی پور افزود :

از خانه‌ها و ادارات تا کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، همه به گاز وابسته‌اند و هرگونه اختلال در تأمین آن می‌تواند زندگی روزمره مردم و چرخه تولید را با مشکل روبه‌رو کند.