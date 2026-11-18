راه های صرفه جویی در مصرف گاز خانگی وادارات گلستان برای عبور از روزهای سرد
برای جلوگیری از افت فشار و یا قطع گاز و عبور از روزهای سرد صرفه جویی در مصرف گاز خانگی وادارات گلستان ضروریست.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس شرکت گاز گنبدکاووس گفت: با سردتر شدن هوا، مصرف گاز هم افزایش پیدا میکند و مدیریت این انرژی بیش از گذشته اهمیت دارد و برای جلوگیری از افت فشار و یا قطع گاز صرفه جویی در مصرف گاز خانگی وادارات گلستان ضروریست. جمشید قلی پور افزود : از خانهها و ادارات تا کارخانهها و واحدهای تولیدی، همه به گاز وابستهاند و هرگونه اختلال در تأمین آن میتواند زندگی روزمره مردم و چرخه تولید را با مشکل روبهرو کند.
سهم مردم در عبور از روزهای سرد مدیریت مصرف گازاست.